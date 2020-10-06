Марио Гетце находится в шаге от подписания контракта с ПСВ, сообщает Bild.

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Нидерландский клуб усилится 28-летним немцем бесплатно, хавбек находится в статусе свободного агента после ухода из дортмундской Боруссии. Марио осталось только пройти медосмотр в лагере ПСВ.

Напомним, полузащитник становился чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии. В прошлом сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами.

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