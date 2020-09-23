Флік прагне знайти заміну гравцям, які покинули Баварію, та вважає, що Гьотце є хорошим підсиленням для клубу, повідомляє SportBild.

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Наставник мюнхенців навіть зідзвонився із екс-гравцем збірної Німеччини, який нині перебуває у статусі вільного агента. Цікаво, що боси Баварії не поділяють думки Фліка та виступають проти цього трансферу.

Нагадаємо, Гьотце виступав у складі мюнхенського клубу з 2013 по 2016 роки, провів 114 матчів та записав до свого активу 36 голів та 24 асисти. Найбільшим досягненням Маріо є перемога на чемпіонаті світу-2014, а його гол став вирішальним у фіналі турніру.

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