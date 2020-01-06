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Баварія розпочинає війну з Борусією Д за найшвидшого гравця Німеччини — його доля залежить від Реала

10:35 704 Читать на русском
Баварія розпочинає війну з Борусією Д за найшвидшого гравця Німеччини — його доля залежить від Реала
Ашраф зацікавив Баварію / Marca

Захисник дортмундської Борусії Ашраф Хакімі, який належить мадридському Реалу, серйозно зацікавив мюнхенський гранд.

Баварія вже розпочала перемовини з "бланкос" щодо можливого трансферу 21-річного іспано-марокканця наступного літа, інформує Marca.

Хакімі встановив рекорд швидкості в Бундеслізі

Ашраф проводить другий сезон у Дортмунді на правах оренди, ставши не лише одним з лідерів "джмелів", але й великою атракцією Бундесліги (2 голи та 6 асистів у сезоні 2019/20). У Лізі чемпіонів молодий латераль також засяяв на повну силу, провівши 4 голи на груповому етапі.

Реал наразі не визначився з майбутнім перспективного оборонця, якого раніше збирались повернути додому по завершенні поточної кампанії. Зідан розуміє, що Ашрафу буде складно виграти конкуренцію в Карвахаля, тож зараз на Бернабеу не відкидають навіть повноцінного трансферу.

Вартість Хакімі оцінюється у 45 млн євро, а Борусія має намір скористатись хорошими стосунками з босами Реала, щоб зберегти його на Вестфаленштадіон. Баварія, звісно ж, так просто зброї не складе. "Ротен" обіцяють запеклому супернику чергову трансферну війну.

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