Готель у Любляні виставить на аукціон ліжко, на якому Кріштіану Роналду провів ніч перед товариським матчем між Словенією та Португалією.

Минулого вівторка Португалія зіграла в гостях товариський матч проти Словенії. Роналду провів на полі всю гру і в люті покинув поле після фінального свистка – його команда програла з рахунком 0:2. Кріштіану був незадоволений суддівством – він двічі випрошував у арбітра призначення пенальті, але отримував відмову.

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Це був поганий день для КР7, але чудовий – для готелю Grand Plaza. Саме в одній з його кімнат Роналду провів ніч перед грою. Керівництво п'ятизіркового готелю вирішило виставити на благодійний аукціон ліжко, на якому спав Роналду. "Його візит був особливим і унікальним. Саме тому ми надаємо цей унікальний сюрприз, у якому може взяти участь кожен. Тому що ми не знаємо, коли Роналду знову приїде до Словенії", – заявив керівник готелю.

Аукціон стартує з суми в 5 тисяч євро і розпочнеться наприкінці квітня.