Отель в Любляне выставит на аукцион кровать, на которой Криштиану Роналду провел ночь перед товарищеским матчем между Словенией и Португалией.

В прошлый вторник Португалия сыграла в гостях товарищеский матч против Словении. Роналду провёл на поле всю игру и в ярости покинул поле после финального свистка – его команда проиграла со счётом 0:2. Криштиану был недоволен судейством – он дважды выпрашивал у арбитра назначение пенальти, но получал отказ.

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Это был плохой день для КР7, но отличный - для отеля Grand Plaza. Именно в одной из его комнат Роналду провёл ночь перед игрой. Руководство пятизвёздочного отеля решило выставить на благотворительный аукцион кровать, на которой спал Роналду. "Его визит был особенным и уникальным. Именно поэтому мы предоставляем этот уникальный сюрприз, в котором может принять участие каждый. Потому что мы не знаем, когда Роналду снова приедет в Словению", – заявил руководитель отеля.

Аукцион стартует с суммы в 5 тысяч евро и начнётся в конце апреля.