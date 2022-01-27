Чемпіони Італії на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 27-річного захисника. Це оренда з обов'язком викупу за певних умов.

Аталанта офіційно підписала Бога

Інтер не став розкривати подробиць угоди. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що згодом "нерадзуррі" заплатять за Госенса 25 млн євро і підпишуть контракт до 2026 року. Аталанта погодилася віддати ключового гравця прямому конкуренту на таких умовах.

Госенс перебрався в Аталанту у 2017-му з Хераклеса за 1 млн євро. В поточному сезоні німець провів 8 матчів за бергамасків. Забив 2 голи і віддав 1 асист. Наприкінці вересня лівий захисник отримав травму і відтоді не виходив на поле.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд