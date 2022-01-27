Чемпионы Италии на своем официальном сайте объявили о подписании 27-летнего защитника. Это аренда с обязанностью выкупа при определенных условиях.

Аталанта официально подписала Бога

Интер не стал раскрывать подробности сделки. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что позже "нерадзурри" заплатят за Госенса 25 млн евро и подпишут контракт до 2026 года. Аталанта согласилась отдать ключевого игрока прямому конкуренту в таких условиях.

Госенс перебрался в Аталанту в 2017-м из Хераклеса за 1 млн евро. В текущем сезоне немец провел 8 матчей за бергамасков, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В конце сентября левый защитник получил травму и с тех пор не выходил на поле.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд