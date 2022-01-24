Аталанта офіційно підписала Бога
Форвард Сассуоло Жеремі Бога продовжить сезон у команді Руслана Маліновського.
Жеремі Бога став гравцем Аталанти, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сассуоло відпустив 25-річного нападника на правах оренди до кінця сезону, але в угоді прописана опція обов'язкового викупу гравця Аталантою. За інформацією Transfermarkt, Жеремі обійдеться "бергамаскам" у 20 млн євро.
Івуарієць є вихованцем Челсі. Сассуоло придбав нападника у лондонців за 10 млн євро. У нинішньому сезоні Бога провів 12 матчів, в яких відзначився трьома асистами.
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