️ Il conto alla rovescia è finito! @BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! ? Bienvenue, Jérémie!



️ The countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! Welcome, Jérémie! #BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/JQiarVouRJ