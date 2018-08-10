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Гордієнко: Матч з Брагою показав, що з будь-яким суперником можна грати

16:15 272 Читать на русском
Гордієнко: Матч з Брагою показав, що з будь-яким суперником можна грати
Артем Гордієнко / ФК Зоря

Захисник Зорі Артем Гордієнко прокоментував нічию у матчі з Брагою у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Гра нам давалася. Брага створила кілька моментів, після чого забила. Ми теж забили і після цього ще кілька разів могли відзначитися. Швидше за все, вчорашній результат закономірний.

Моє завдання? Юрій Миколайович попросив постаратися вийти і допомогти хлопцям. Робити підбори в нашу користь. Попросив зіграти строго в центрі поля.

Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, що цей матч показав, що з будь-яким суперником можна грати. Що вдома, що на виїзді, потрібно намагатися показувати свою гру і здобувати результат.

В останніх зустрічах чемпіонату щось нам не давалося, щось не виходило. Іноді допускали помилки, які складно пояснити. Вчора ми пропустили, але зуміли зібратися і зрівняти. Могли забити ще, але рахунок залишився нічийним", – цитує Гордієнка офіційний сайт Зорі.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Брага
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Теги
Зоря - Брага Артем Гордієнко Артем Гордієнко Зоря Зоря Ліга Європи
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