Гордиенко: Матч с Брагой показал, что с любым соперником можно играть

Защитник Зари Артем Гордиенко прокомментировал ничью в матче с Брагой в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Игра нам давалась. Брага создала несколько моментов, после чего забила. Мы тоже забили и после этого еще несколько раз могли отличиться. Скорее всего, вчерашний результат закономерен.

Моя задача? Юрий Николаевич попросил постараться выйти и помочь ребятам. Делать подборы в нашу пользу. Попросил сыграть строго в центре поля.

Заря – Брага – 1:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, что этот матч показал, что с любым соперником можно играть. Что дома, что на выезде, нужно стараться показывать свою игру и добиваться результата.

В последних встречах чемпионата что-то нам не давалось, то не получалось. Иногда допускали ошибки, которые сложно объяснить. Вчера мы пропустили, но сумели собраться и сравнять. Могли забить еще, но счет остался ничейным", – цитирует Гордиенко официальный сайт Зари.