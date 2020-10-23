Аргентинський хавбек – MVP місяця в Серії А, повідомляє офіційний Instagram ліги.

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Гомес у вересні взяв участь у двох матчах чемпіонату. Аргентинець забив 3 м'ячі та оформив 2 асисти в поєдинках проти Торіно та Лаціо. "Богиня" завдяки, зокрема, результативності свого капітана перебуває серед лідерів Серії А.

Нагадаємо, що Алехандро Гомес став гравцем Аталанти в 2014 році, перебравшися до Бергамо з харківського Металіста.

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