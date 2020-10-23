Гомес став MVP місяця у Серії А
Капітан Аталанти з Бергамо Алехандро Гомес визнаний найкориснішим гравцем чемпіонату Італії у вересні.
Аргентинський хавбек – MVP місяця в Серії А, повідомляє офіційний Instagram ліги.
Марний шедевр Модріча у ворота Шахтаря, гармати Гомеса і Толіссо – претенденти на найкрасивіший гол туру в ЛЧ
Гомес у вересні взяв участь у двох матчах чемпіонату. Аргентинець забив 3 м'ячі та оформив 2 асисти в поєдинках проти Торіно та Лаціо. "Богиня" завдяки, зокрема, результативності свого капітана перебуває серед лідерів Серії А.
Нагадаємо, що Алехандро Гомес став гравцем Аталанти в 2014 році, перебравшися до Бергамо з харківського Металіста.
Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду