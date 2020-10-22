За нагороду боротимуться четверо гравців, інформує офіційний Twitter Ліги чемпіонів. Цього тижня була "мода" на постріли з дальної відстані.

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Хавбек Реала Лука Модріч шокував Шахтар ударом з 25 метрів, але від поразки (2:3) це не врятувало. Також гарматами відзначались Алехандро Гомес (Аталанта перемогла Мітьюлланд 4:0), Корентен Толіссо (Баварія також знищила Атлетіко з рахунком 4:0) і Крістіан Рамірес (врятував для Краснодара нічию 1:1 з Ренном).

Нагадаємо, другий тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться вже наступного тижня.

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