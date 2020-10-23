Аргентинский хавбек – MVP месяца в Серии А, сообщает официальный Instagram лиги.

Бесполезный шедевр Модрича в ворота Шахтера, пушки Гомеса и Толиссо – претенденты на самый красивый гол тура в ЛЧ

Гомес в сентябре принял участие в двух матчах чемпионата. Аргентинец забил 3 мяча и оформил 2 ассиста в поединках против Торино и Лацио. "Богиня" благодаря, в частности, результативности своего капитана пребывает среди лидеров Серии А.

Напомним, что Алехандро Гомес стал игроком Аталанты в 2014 году, перебравшись в Бергамо из харьковского Металлиста.

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