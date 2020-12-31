Гомес обігнав Маліновського у голосуванні за найкращого гравця Аталанти у грудні

Фанати Аталанти обирали найкращого гравця клубу в останньому місяці 2019-го.

Нападник Аталанти Алехандро Папу Гомес став найкращим гравцем команди з Бергамо у грудні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У фінальному голосуванні аргентинський форвад випередив хавбека Маріо Пашаліча. Серед усіх претендентів також був і лідер збірної України Руслан Маліновський, який вже удостоювався цієї нагороди у жовтні.

Гомес зумів відзначитись голом в останньому матчі Серії А проти Мілана (5:0). Після 17-ти турів чемпіонату Італії Аталанта перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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