"Металіст мені винен десь 4 млн гривень. Плюс-мінус. Тривають суди: юрист займається цим, зараз знову якесь засідання виграли у Верховному суді. Процес іде. Як буде – не знаю.

Ярославський: Даю слово – більше ніколи Металіст не зникне з футбольної карти України

Має платити Ярославський чи ні – не знаю. Потрібно у юриста питати. Знаю одне – я підписував контракт із Красніковим, коли він був ще. Зараз він знову у команді. Можна провести паралелі, що суто теоретично він має стосунок тоді і зараз. Бренд той самий. Назва та сама. Емблема та сама. На мою думку, якби Ярославський хотів, щоб це був чистий клуб без боргів... Хоча я знаю, що там футболісти особливо не судилися. Знаю, що Едмар, Березовчук, Шелаєв намагались. Не знаю, чи довиграв свій суд Шав'єр, він у Бразилії мав подавати.

І все. Решта всі просто пішли безкоштовно. Тобто не така велика сума, щоби закрити Ярославському, якщо він витрачає на камеру по 250 тисяч гривень. Грубо кажучи, на академію кілька мільйонів.

Ні, я не проти Металіста, не проти Ярославського, не проти українського футболу. Нехай відновлюється, розвивається. Не хочу якихось чужих грошей. Є суд, справедливість. Якщо суд вирішить, що мені потрібно повернути – це буде справедливо", – сказав Гоменюк у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Володимир захищав кольори харківського клубу з 2013 по 2015 роки.

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