Гоменюк – про борг Металіста: Не така велика сума для Ярославського, якщо він витрачає на камеру по 250 тисяч грн
Колишній форвард Металіста Володимир Гоменюк розповів про заборгованість перед ним із боку харківського клубу.
"Металіст мені винен десь 4 млн гривень. Плюс-мінус. Тривають суди: юрист займається цим, зараз знову якесь засідання виграли у Верховному суді. Процес іде. Як буде – не знаю.
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Має платити Ярославський чи ні – не знаю. Потрібно у юриста питати. Знаю одне – я підписував контракт із Красніковим, коли він був ще. Зараз він знову у команді. Можна провести паралелі, що суто теоретично він має стосунок тоді і зараз. Бренд той самий. Назва та сама. Емблема та сама. На мою думку, якби Ярославський хотів, щоб це був чистий клуб без боргів... Хоча я знаю, що там футболісти особливо не судилися. Знаю, що Едмар, Березовчук, Шелаєв намагались. Не знаю, чи довиграв свій суд Шав'єр, він у Бразилії мав подавати.
І все. Решта всі просто пішли безкоштовно. Тобто не така велика сума, щоби закрити Ярославському, якщо він витрачає на камеру по 250 тисяч гривень. Грубо кажучи, на академію кілька мільйонів.
Ні, я не проти Металіста, не проти Ярославського, не проти українського футболу. Нехай відновлюється, розвивається. Не хочу якихось чужих грошей. Є суд, справедливість. Якщо суд вирішить, що мені потрібно повернути – це буде справедливо", – сказав Гоменюк у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, Володимир захищав кольори харківського клубу з 2013 по 2015 роки.
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