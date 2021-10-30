"Металлист мне должен где-то 4 млн гривен. Плюс-минус. Продолжаются суды: юрист занимается этим, сейчас снова какое-то заседание выиграли в Верховном суде. Процесс идет. Как будет – не знаю.

Ярославский: Даю слово – больше никогда Металлист не исчезнет с футбольной карты Украины

Должен платить Ярославский или нет – не знаю. Надо у юриста спрашивать. Знаю одно – я подписывал контракт с Красниковым, когда он был еще. Сейчас он снова в команде. Можно провести параллели, что чисто теоретически имеет отношение тогда и сейчас. Бренд тот же. Название то же. Эмблема та же. Я думаю, если бы Ярославский хотел, чтобы это был чистый клуб без долгов... Хотя я знаю, что там футболисты особо не судились. Знаю, что Эдмар, Березовчук, Шелаев пытались. Не знаю, довыиграл ли свой суд Шавьер, он в Бразилии должен был подавать.

И все. Все остальные просто ушли бесплатно. То есть, не такая большая сумма, чтобы закрыть Ярославскому, если он тратит на камеру по 250 тысяч гривен. Грубо говоря, на академию по несколько миллионов.

Нет, я не против Металлиста, не против Ярославского, не против украинского футбола. Пусть восстанавливается, развивается. Не хочу каких-то чужих денег. Есть суд, есть справедливость. Если суд решит, что мне нужно вернуть – это будет справедливо", – сказал Гоменюк в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Владимир защищал цвета харьковского клуба с 2013 по 2015 годы.

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