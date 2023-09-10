На своєму офіційному сайті турецький клуб оголосив про перехід 28-річного нападника. Ніколя Пепе підписав угоду з Трабзонспором до кінця сезону 2023/24 з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

Арсенал розірвав контракт з провальним нападником, за якого заплатили 72 млн

Вінгер нещодавно розірвав контракт з Арсеналом, в який перейшов після тріумфу з Ліллем в чемпіонаті Франції у 2019 році. Івуарієць не зміг продемонструвати свій найкращий рівень у складі "канонірів". За Арсенал Пепе відіграв 112 матчів, забивши 27 голів. Зазначимо, що за трансфер нападника лондонці заплатили 72 мільйони фунтів.

Трабзонспор – семиразовий чемпіон Туреччини. Востаннє команда вигравала турецьку Суперлігу в сезоні 2021/22. Наразі Трабзонспор в турнірній таблиці посідає сьому сходинку з 6 очками, відстаючи від першого місця на три очки. Варто зазначити, що за підсумками минулого сезону команда не змогла потрапити в єврокубки.

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