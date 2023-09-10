На своем официальном сайте турецкий клуб объявил о переходе 28-летнего нападающего. Николя Пепе подписал соглашение с Трабзонспором до конца сезона 2023/24 с возможностью продлить еще на 12 месяцев.

Арсенал расторг контракт с провальным нападающим, за которого заплатили 72 млн

Вингер недавно разорвал контракт с Арсеналом, в который перешел после триумфа с Лиллем в чемпионате Франции в 2019 году. Ивуариец не смог продемонстрировать свой лучший уровень в составе "канониров". За Арсенал Пепе отыграл 112 матчей, забив 27 голов. Отметим, что за трансфер нападающего лондонцы заплатили 72 миллиона фунтов.

Трабзонспор – семикратный чемпион Турции. Последний раз команда выигрывала турецкую Суперлигу в сезоне 2021/22. Сейчас Трабзонспор в турнирной таблице занимает седьмую строчку с 6 очками, отставая от первого места на три очка. Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона команда не смогла попасть в еврокубки.

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