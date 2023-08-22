Вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос все же навяжет борьбу Анатолию Трубину за место в воротах "орлов".

Влаходимос пропустил поединок против Эштрелы – на воротах у Бенфики в той игре отстоял Самуэл Соареш. Португальские СМИ писали о конфликте грека с тренером, однако сегодня Одиссеас вернулся к тренировкам, информирует Record.

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Отмечается, что Влаходимос игнорировал звонки клуба. К тому же вратаря связывали с трансфером, в частности, в Манчестер Юнайтед.

Добавим, что в прошлом сезоне греческий вратарь отыграл в 54 матчах за Бенфику, в которых пропустил 39 мячей. В 28 из них Влаходимосу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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