"У меня за городом дом в селе под Харьковом. Это как раз русское направление, где постоянно ведутся бои. Я там 15 дней просидел с начала войны, потом вырвался в Харьков. Хорошо, что в доме был подвал, можно было спрятаться при обстреле. Также были дрова, консервация... У нас много живет пожилых людей, помогал им, как мог.

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Я выбрался оттуда случайно. Ко мне часто приезжал знакомый кинолог, он бывший афганец. Смелый парень! И вот с ним я уехал в Харьков. Только что (разговор состоялся 29 марта – прим .) мне позвонили, сказали, что мой загородный дом разбомбили. Но главное, что все живы", – цитирует Красникова FanDay .

Напомним, Харьков и его окрестности с первых дней полномасштабной войны подвергались бомбардировкам. По данным городского головы Игоря Терехова, только в городе частично или полностью разрушены более 1400 зданий.

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