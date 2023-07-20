Лідер лондонського Фулхема Алєксандар Мітровіч відмовляється грати в складі "дачників" через зірваний трансфер в саудівський Аль-Хіляль. Про це пише видання Sky Sports.

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За інформацією джерела, футболіст незадоволений діями керівництва лондонців та повідомив близьких, що не виступатиме за Фулхем і наполягатиме на трансфері. Також Мітровіч планував бойкотувати передсезонний збір лондонців, проте після втручання агента приєднався до команди.

Мітровіч виступає за Фулхем із 2018 року. Минулого сезону 28-річний форвард зіграв за команду 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів і віддав чотирьох асистів.

Минулого сезону "дачники" посіли 10 місце турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 52 турнірних пункти після 38 турів.

Нагадаємо, в складі Аль-Хіляля уже виступають Сергєй Мілінковіч-Савіч, Каліду Кулібалі та Рубен Невеш.

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