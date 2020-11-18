Соломон зізнався, чому став гравцем Шахтаря замість можливого трансферу в Манчестер Сіті
Півзахисник Шахтаря Манор Соломон пригадав, як міг приєднатись до Манчестер Сіті.
"Європейські клуби не дивляться на ізраїльську лігу, як на сильний чемпіонат, тому вони не купують гравців звідти за великі гроші. Власник мого контракту в Ізраїлі зажадав за мене багато грошей, вони хотіли 5 млн євро, але потім почули, що мова йде про Манчестер Сіті, і підвищили суму до 10 млн.
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Потім виник варіант з Шахтарем, і я захотів піти. Я вивчив історію цього клубу, подивився всіх гравців, яким вони дали путівку у великий футбол. Я подумав, що це відмінний шанс зіграти в Лізі чемпіонів, продовжуючи розвиток в цьому клубі. Зараз мені тільки 21 рік, і я насолоджуюся життям в Шахтарі, але одного разу – рано чи пізно – я перейду до якогось із топ-чемпіонатів світу", – поділився Соломон у коментарі The Gurdian.
Нагадаємо, що ізраїльтянин став гравцем Шахтаря у січні 2019 року. У поточному сезоні Соломон зіграв у 11 матчах, записавши до свого активу 3 голи та асист в усіх турнірах.
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