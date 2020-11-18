"Європейські клуби не дивляться на ізраїльську лігу, як на сильний чемпіонат, тому вони не купують гравців звідти за великі гроші. Власник мого контракту в Ізраїлі зажадав за мене багато грошей, вони хотіли 5 млн євро, але потім почули, що мова йде про Манчестер Сіті, і підвищили суму до 10 млн.

Трансфер Тайсона в Інтернасьйонал під загрозою зриву – відома причина

Потім виник варіант з Шахтарем, і я захотів піти. Я вивчив історію цього клубу, подивився всіх гравців, яким вони дали путівку у великий футбол. Я подумав, що це відмінний шанс зіграти в Лізі чемпіонів, продовжуючи розвиток в цьому клубі. Зараз мені тільки 21 рік, і я насолоджуюся життям в Шахтарі, але одного разу – рано чи пізно – я перейду до якогось із топ-чемпіонатів світу", – поділився Соломон у коментарі The Gurdian.

Нагадаємо, що ізраїльтянин став гравцем Шахтаря у січні 2019 року. У поточному сезоні Соломон зіграв у 11 матчах, записавши до свого активу 3 голи та асист в усіх турнірах.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка