"Дуже складно було працювати з Раулем. Він завжди перебував там, де небезпечно. Робота хорошого захисника у тому, щоб передбачити, де буде нападник в той чи інший момент – аналізувати м'яч та рух форварда. Він приймав рішення настільки раніше, що я не встигав реагувати і прораховувати його наступні кроки.

Головко відхрестився від статусу "динамівського серця"

Колишній нападник Баварії Карстен Янкер – хороший футболіст за рахунок своєї потужності. Також був дуже незручний Ульф Кірстен з Байєра. Він був невисокий, але виграв у мене все головою. Це просто капець якийсь. Але що він робив перед цим? Він бив мене у печінку, він плював в мене – демонстрував той "футбол", якого не бачать. Провокував і поки ти відволікався на якусь фігню – він вже втікав і забивав. Я злився страшенно. Бо, здавалось, ти знаєш, що він буде робити, але...

Дуже складно проти футболістів невисокого зросту, різких. Якщо чесно, пощастило Мессі, що я з ним не грав. А то він би не став топ-футболістом, однозначно. Я б закрив його і все", – сказав Головко у програмі "Вацко Live".

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?