"У мене немає "динамівського серця". У мене є повага до клубу, а у клубу є повага до мене. "Динамівське серце" – це дуже класний бренд.

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Мені дуже не подобається, коли кажуть погано про "динамівське серце", як про образу. "Динамівське серце" має на увазі під собою, що суспільне вище особистого. Тобто все заради команди.

А люди, які починають називати одне, друге, третє прізвище, мовляв, вони з "динамівським серцем", то це така тема, що я свої інтереси ставлю на друге місце після інтересів команди. Це моє уявлення. Коли говорять "Ось, ще один динамівець. З серцем там якимось", я кажу, що не треба так. Це як прапор, символ. Я добре ставлюся до всіх динамівців, через яких проходив, тому що вони дали мені путівку в життя. Це клуб, який зробив мене мною і дав можливості", – сказав Головко для Вацко Live.

Нагадаємо, Олександр Головко захищав "біло-сині" кольори у 1995-2004 роках.

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