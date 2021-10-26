"Очень сложно было работать с Раулем. Он всегда находился там, где опасно. Работа хорошего защитника состоит в том, чтобы предсказать, где будет нападающий в тот или иной момент – анализировать мяч и движение форварда. Он принимал решение настолько раньше, что я не успевал реагировать и просчитывать его следующие шаги.

Головко открестился от статуса "динамовского сердца"

Бывший нападающий Баварии Карстен Янкер – хороший футболист за счет своей мощи. Также был очень неудобен Ульф Кирстен из Байера. Он был невысок, но выиграл у меня все головой. Это просто капец какой-то. Но что он делал до этого? Он бил меня в печень, он плевал в меня – демонстрировал тот "футбол", которого не видят. Провоцировал и пока ты отвлекался на какую-нибудь фигню – он уже убегал и забивал. Я злился ужасно. Ибо, казалось, ты знаешь, что он будет делать, но...

Очень сложно против футболистов невысокого роста, резких. Если честно, повезло Месси, что я с ним не играл. А то он бы ни стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все", – сказал Головко в программе "Вацко Live".

Гармаш on fire! Підписав вирок форвардам Динамо і рветься у збірну України, але які його перспективи?