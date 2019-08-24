Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

Челсі виявився сильнішим у матчі 3-го туру АПЛ проти Норвіча. Дивіться відео голів та огляд матчу Норвіч – Челсі.

Челсі під керівництвом Лемпарда здобув першу перемогу в АПЛ. Команди обмінялись голами на старті поєдинку, коли на результативний удар Абрахама результативно відповів Кантвелл. До перерви команди ще раз обмінялись забитими м'ячами – цього разу Маунта та Пуккі, який встановив історичне досягнення. Але в другому таймі Челсі дотиснув суперника: Абрахам оформив дубль та приніс перемогу "пенсіонерам".

Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку – Лемпард здобув першу перемогу в АПЛ

Таким чином, Челсі набрав 4 очки та піднявся на 10-ту сходинку, Норвіч із трьома пунктами розташувався на 13-му місці.