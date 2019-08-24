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Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

16:45 155 Читать на русском
Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3
Норвіч – Челсі – 2:3 / твіттер ФК Челсі

Челсі виявився сильнішим у матчі 3-го туру АПЛ проти Норвіча. Дивіться відео голів та огляд матчу Норвіч – Челсі.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

Челсі під керівництвом Лемпарда здобув першу перемогу в АПЛ. Команди обмінялись голами на старті поєдинку, коли на результативний удар Абрахама результативно відповів Кантвелл. До перерви команди ще раз обмінялись забитими м'ячами – цього разу Маунта та Пуккі, який встановив історичне досягнення. Але в другому таймі Челсі дотиснув суперника: Абрахам оформив дубль та приніс перемогу "пенсіонерам".

Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку – Лемпард здобув першу перемогу в АПЛ

Таким чином, Челсі набрав 4 очки та піднявся на 10-ту сходинку, Норвіч із трьома пунктами розташувався на 13-му місці.

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