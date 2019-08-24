Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

Нападник Норвіча Теему Пуккі відзначився неймовірним досягненням у матчі 3-го туру АПЛ проти Челсі.

Теему Пуккі став 10-м гравцем, який забив у перших трьох матчах АПЛ, повідомляє Opta.

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Додамо, що фін відзначився вже п'ятим голом в цьому чемпіонаті та став другим гравцем після екс-форварда Фулхема та Редінга Павла Погребняка, який встановив подібне досягнення.

Нагадаємо, зараз триває матч між Норвічем та Челсі. Наразі рахунок 2:2, один із голів в активі Пуккі.

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