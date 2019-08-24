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Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду

15:40 166 Читать на русском
Пуккі забив 5 голів за три матчі АПЛ – таке вдавалось лише російському форварду
Теему Пуккі / твіттер АПЛ

Нападник Норвіча Теему Пуккі відзначився неймовірним досягненням у матчі 3-го туру АПЛ проти Челсі.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

Теему Пуккі став 10-м гравцем, який забив у перших трьох матчах АПЛ, повідомляє Opta.

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Додамо, що фін відзначився вже п'ятим голом в цьому чемпіонаті та став другим гравцем після екс-форварда Фулхема та Редінга Павла Погребняка, який встановив подібне досягнення.

Нагадаємо, зараз триває матч між Норвічем та Челсі. Наразі рахунок 2:2, один із голів в активі Пуккі.

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Теги
Англія Павло Поґребняк Павло Поґребняк Теему Пуккі Теему Пуккі Челсі Челсі Норвіч Норвіч Норвіч - Челсі
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