Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

Челси оказался сильнее в матче 3-го тура АПЛ против Норвича. Смотрите видео голов и обзор матча Норвич – Челси.

Челси под руководством Лэмпарда одержал первую победу в АПЛ. Команды обменялись голами в самом начале поединка, на гол Абрахама результативно ответил Кантвелл. До перерыва команды еще раз обменялись забитыми мячами, на этот раз Маунта и Пукки, который установил историческое достижение. Но во втором тайме Челси дожал соперника, Абрахам оформил дубль и принес победу "аристократам".

Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

Таким образом, Челси набрал 4 очка и поднялся на 10 место, Норвич с 3 пунктами расположился на 13-м месте.