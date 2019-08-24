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Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3

16:46 57 Читати українською
Голевая перестрелка в видеообзоре матча Норвич – Челси – 2:3
Норвич – Челси – 2:3 / твиттер ФК Челси

Челси оказался сильнее в матче 3-го тура АПЛ против Норвича. Смотрите видео голов и обзор матча Норвич – Челси.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Тамми Абрахам 69’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Тамми Абрахам

Челси под руководством Лэмпарда одержал первую победу в АПЛ. Команды обменялись голами в самом начале поединка, на гол Абрахама результативно ответил Кантвелл. До перерыва команды еще раз обменялись забитыми мячами, на этот раз Маунта и Пукки, который установил историческое достижение. Но во втором тайме Челси дожал соперника, Абрахам оформил дубль и принес победу "аристократам".

Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

Таким образом, Челси набрал 4 очка и поднялся на 10 место, Норвич с 3 пунктами расположился на 13-м месте.

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Англия Видеоновости Челси Челси Норвич Норвич Норвич - Челси Тамми Абрахам Тамми Абрахам
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