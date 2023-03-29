Вже на 3-й хвилині товариської гри проти Кюрасао Лаутаро не реалізував стовідсотковий момент, який створив для нього Мессі.

Аргентина відвантажила сім м'ячів Кюрасао – відеоогляд поєдинку з хет-триком і 100-м голом Мессі за збірну

Ліонель прорвався до штрафного майданчику суперника та віддав передачу вздовж воріт, але Лаутаро не зміг нормально влучити по м'ячу з кількох метрів, через що воротар зумів забрати снаряд до рук.

Сам Мессі був роздратований марнотратністю свого партнера, хоч це і сталось у товариській грі. Аргентина в підсумку перемогла з рахунком 7:0, Мессі оформив хет-трик, а Лаутаро не забивав взагалі.

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