Зірка збірної Аргентини змарнував передачу Мессі на порожні ворота – відео курйозного фейлу
Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес продовжує ганьбитись у розташуванні "альбіселесте".
Вже на 3-й хвилині товариської гри проти Кюрасао Лаутаро не реалізував стовідсотковий момент, який створив для нього Мессі.
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Ліонель прорвався до штрафного майданчику суперника та віддав передачу вздовж воріт, але Лаутаро не зміг нормально влучити по м'ячу з кількох метрів, через що воротар зумів забрати снаряд до рук.
Сам Мессі був роздратований марнотратністю свого партнера, хоч це і сталось у товариській грі. Аргентина в підсумку перемогла з рахунком 7:0, Мессі оформив хет-трик, а Лаутаро не забивав взагалі.
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