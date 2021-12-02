Кубок Іспанії, 1/64 фіналу

Калаорра – Балеарес – 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Юрребасо, 25 – Хінард, 90+5

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Балеарес зумів пробитись у наступний раунд Кубка Іспанії завдяки своєму голкіперу Хаві Хінарду.

Майже протягом усього поєдинку гості поступались, тому на фінальний штурм побіг воротар та не прогадав. Після подачі з кутового Хінарду вдалось забити, що викликало фурор у самого гравця і його партнерів.

Переможець двобою вирішувався у серії пенальті, де Хаві допоміг Балеаресу вибити суперника з турніру.

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