Кубок Испании, 1/64 финала

Калаорра – Балеарес – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Юрребасо, 25 – Хинард, 90+5

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Балеарес сумел пробиться в следующий раунд Кубка Испании благодаря своему голкиперу Хави Хинарду.

Почти весь поединок гости уступали, поэтому на финальный штурм побежал вратарь и не прогадал. После подачи с углового Хинарду удалось забить, что произвело фурор у самого игрока и его партнеров.

Победитель поединка решался в серии пенальти, где Хави помог Балеаресу выбить соперника из турнира.

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