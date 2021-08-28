Форвард турецького Адана Демірспора Маріо Балотеллі вкотре продемонстрував свою незрілість і втрапив у черговий скандал.

Італійський нападник знавіснів, коли його замінили на 57-й хвилині матчу проти Коньяспора.

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До об'єктиву телекамер потрапили кадри, як Балотеллі гучно висловлює невдоволення, експресивно махає руками, вдарив стінку лавки запасних і ледь не атакував партнера по команді. Подібні "дитячі" реакції для екс-форварда збірної Італії стали традиційними. Раніше він конфліктував із тренерами, одноклубниками і фанатами ледь не в кожній своїй команді.

До слова, Адана Демірспор звів унічию домашній поєдинок із Коньяспором (1:1). На гол Ассамболонга гості відповіли м'ячем Бардакчі.

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