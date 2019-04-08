Голкіпер, який у 2015 році був помічений у складі "ЛНР", зіграв за збірну України з міні-футболу

Воротар Святослав Марканич зіграв у товариському матчі збірної України з міні-футболу попри те, що в 2015 році провів поєдинок у складі "ЛНР".

Збірна України з міні-футболу зі знущальним рахунком 10:2 розтрощила Швейцарію. У матчі взяв участь голкіпер Святослав Марканич.

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Як повідомляє Tribuna.com, гравець у 2015 році був помічений у складі "збірної ЛНР" у товариському матчі проти "збірної" Абхазії.

Наразі він захищає кольори клубу Факторум, який минулого року став чемпіоном України. Раніше у великому футболі виступав за Зорю та Сталь.

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