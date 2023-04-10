Іспанська Сегунда, 35-й тур

Ібіца – Спортінг Хіхон – 1:3

Голи: Юліш, 51 – Отеро, 6, Каррільйо, 27, Гарсія, 90+4

Вилучення: Санчес, 83 (пряма червона, Спортінг Хіхон)

Виїзний поєдинок для хіхонців був доволі проблемним, хоч у суперниках була друга найгірша команда Сегунди. Одним із головних героїв перемоги із рахунком 3:1 став 38-річний воротар.

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Йому вдалось оформити одразу 2 асисти! На старті Куельяр перехопив сферу під час подачі з кутового й вибив вперед на Отеро, який розібрався з оборонцями. На 90+4 він пасом знайшов Гарсію. Нападник з власної половини поля влучив у порожні ворота.

Окрім цього, Іван на 71 хвилині відбив пенальті, який виконував Арана, та здійснив ще 4 сейви. Просто розкішний поєдинок від воротаря, який у сезоні 2018/19 не дав шансів орендованому в Реала Андрію Луніну закріпитись у Леганесі. Тоді українець провів усього 7 матчів.