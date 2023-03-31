Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін, схоже, може не переживати щодо свого майбутнього. Є кілька охочих його підписати.

Іспанська преса вже тривалий час говорить, що 24-річний страж воріт налаштований покинути Мадрид наприкінці сезону. Все через брак стабільної ігрової практики, повідомляє Fichajes

Лунін категоричний щодо майбутнього у Реалі, – Marca

Андрій лише підстраховує Тібо Куртуа, якого важко витіснити зі старту. Цього сезону українець відіграв 11 поєдинків, 4 з яких на нуль, але цього замало. Зараз у Луніна нібито є неназвані варіанти з англійської Прем'єр-ліги та німецької Бундесліги.

Усі ці фактори роблять воротаря збірної України одним із перших кандидатів на вихід влітку. Реал поки не визначився щодо його заміни. Може бути як варіант з підписанням новачка, так і з залученням гравців академії.

Нагадаємо, контракт Андрія з "бланкос" розрахований до літа наступного року. За майже 5 років він провів усього 16 матчів у футболці мадридців.

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