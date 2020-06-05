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Голкіпер врятував команду від вильоту голом у стилі Роберто Карлоса – пізніше він став героєм серії пенальті

11:33 703 Читать на русском
Голкіпер врятував команду від вильоту голом у стилі Роберто Карлоса – пізніше він став героєм серії пенальті
Мінор Альварес / La Nacion

Голкіпер костаріканської Ескасучени Мінор Альварес став головним героєм півфіналу місцевої Клаусури.

Мінор Альварес вирішив пробити штрафний наприкінці півфінальної гри Клаусури проти Десампарадоса та став героєм зустрічі.

Розкішний гол ударом через себе з чемпіонату Австрії

Голкіперу вдався потужний удар у стилі Роберто Карлоса. Цікаво, що цей гол став вирішальним – поєдинок перейшов в овертайми, а згодом і до серії пенальті. Альварес став остаточним героєм зустрічі, відбивши два удари з позначки та вивівши свою команду до фіналу.

Додамо, що Мінор лише нещодавно став гравцем Ескасучени, але вже вражає своїми бомбардирськими навиками, маючи 3 забиті м'ячі у трьох зустрічах.

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