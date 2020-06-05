Голкипер спас команду от вылета голом в стиле Роберто Карлоса – позже он стал героем серии пенальти

Голкипер костариканской Эскасучены Минор Альварес стал главным героем полуфинала местной Клаусуры.

Минор Альварес решил пробить штрафной в конце полуфинальной игры Клаусуры против Десампарадоса и стал героем встречи.

Роскошный гол ударом через себя из чемпионата Австрии

Голкиперу удался мощный удар в стиле Роберто Карлоса. Интересно, что этот гол стал решающим – поединок перешел в овертайм, а затем и до серии пенальти. Альварес стал окончательным героем встречи, отразив два удара с отметки и выведя свою команду в финал.

Добавим, что Минор только недавно стал игроком Эскасучены, но уже впечатляет своими бомбардирскими навыками, имея 3 забитых мяча в трех встречах.

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