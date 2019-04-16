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Голкіпер Відада зламав ногу в двох місцях, зіштовхнувшись з партнером – жахливі кадри

13:39 31 Читать на русском
Голкіпер Відада зламав ногу в двох місцях, зіштовхнувшись з партнером – жахливі кадри
Карім Ндіайє

Неприємний епізод відбувся у поєдинку африканської Ліги чемпіонів.

Марокканський Відад зустрічався з гвінейською Хореєю у плей-офф африканської Ліги чемпіонів. У одному з епізодів голкіпер Відада на виході зіштовхнувся зі своїм партнером по команді.

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У результаті зіткнення воротар Карім Ндіайє отримав жахливу травму – футболіст зламав ногу в двох місцях. Над гравцем довго "чаклували" лікарі, після чого забрали на ношах. Футболісти та глядачі провели Ндіайє оплесками.

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Наступного дня воротар переніс операцію, а Відад продовжив з 34-річним голкіпером контракт терміном на 3 року, як жест доброї волі.

Теги
Світ Важка травма Відеоновини Відад Відад Африканська Ліга чемпіонів
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