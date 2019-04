Голкіпер Відада зламав ногу в двох місцях, зіштовхнувшись з партнером – жахливі кадри

Неприємний епізод відбувся у поєдинку африканської Ліги чемпіонів.

Марокканський Відад зустрічався з гвінейською Хореєю у плей-офф африканської Ліги чемпіонів. У одному з епізодів голкіпер Відада на виході зіштовхнувся зі своїм партнером по команді.

У результаті зіткнення воротар Карім Ндіайє отримав жахливу травму – футболіст зламав ногу в двох місцях. Над гравцем довго "чаклували" лікарі, після чого забрали на ношах. Футболісти та глядачі провели Ндіайє оплесками.

Наступного дня воротар переніс операцію, а Відад продовжив з 34-річним голкіпером контракт терміном на 3 року, як жест доброї волі.

SAD! Horoya’s Senegalese goalkeeper Khadim N'diaye suffered a compound fracture of the tibia during their CAFCL quarterfinal tie against Wydad Casablanca yesterday.



He could be out of action for six months! Quick recovery. #CAFCL pic.twitter.com/SfORFPaqAj