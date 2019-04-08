Голкіперу Миколаєва зламали щелепу під час матчу – гравця забрала швидка просто з поля

Воротар "корабелів" Амір Агаларов потрапив до карети швидкої допомоги під час матчу Першої ліги між Миколаєвом та Колосом.

В одному з епізодів після розіграшу стандарту трапився неприємний епізод. У верховій боротьбі захисник Колоса Максим Максименко зіштовхнувся з воротарем Миколаїва Амір Агаларовим та завдав йому травму.

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Стража воріт "містян" забрали з поля медики на кареті швидкої, яка виїхала просто на поле під час матчу. Пізніше прес-служба Миколаїва повідомила, що Агаларов був успішно прооперований. Характер травми – струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням. За попередніми даними, Амір повернеться до тренувань через 6-8 тижнів.

До слова, Колос розгромив Миколаїв з рахунком 3:0.