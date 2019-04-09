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Тренер збірної Аргентини Скалоні потрапив у жахливу ДТП – фахівець госпіталізований

14:13 89 Читать на русском
Тренер збірної Аргентини Скалоні потрапив у жахливу ДТП – фахівець госпіталізований
Ліонель Скалоні / Фото AFA

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні госпіталізований з серйозними травмами.

Ліонель Скалоні потрапив у моторошну ДТП. Аргентинського фахівця збив автомобіль під час прогулянки на велосипеді, повідомляє AS.

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Інцидент трапився вранці 9 квітня в іспанській Мальорці. Скалоні був госпіталізований у місцеву клініку з численними травмами голови. За інформацією видання, головний тренер збірної Аргентини перебуває у стані середньої важкості.

Нагадаємо, Ліонель Скалоні очолив "альбіселестес" влітку 2018-го після завершення Мундіалю. На тренерському містку молодий наставник змінив Хорхе Сампаолі.

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Теги
Світ Аргентина Аргентина Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні
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