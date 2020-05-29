Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Вукоєвіча – екс-гравець Динамо погрожував вбити дружину й тещу

Колишній півзахисник Динамо, а нині наставник збірної Хорватії U-20 більше не має проблем із законом на батьківщині.

Нагадаємо, нещодавно 36-річний Вукоєвіч був заарештований за підозрою у сімейному насильстві. Екс-гравець Динамо начебто прийшов додому напідпитку та погрожував вбити свою дружину і тещу.

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Втім, прокуратура Загреба закрила кримінальне провадження та зняла з хорвата всі звинувачення. Усі запобіжні заходи щодо Вукоєвіча також були скасовані.

"Дійсно, через певні непорозуміння з дружиною я змушений був давати пояснення в прокуратурі. Мене звільнили з зобов'язанням, що поки ці розбіжності не будуть повністю вирішені, ми не можемо жити в одному будинку. Я вірю, що ми вирішимо цю ситуацію з нашою сім'єю, а до того часу прошу поважати моє право на конфіденційність", – цитує Вукоєвіча Gol.hr.

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