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Игрок ПСЖ попал в ДТП и разбил арендованный Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро – ему грозит тюрьма

22:22 69 Читати українською
Игрок ПСЖ попал в ДТП и разбил арендованный Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро – ему грозит тюрьма
Марцин Булка / ФК ПСЖ

Вратарь ПСЖ Марцин Булка стал участником резонансного автомобильного столкновения в Польше.

20-летний Булка вляпался в серьезный скандал в ночь со среды на четверг. Находясь за рулем автомобиля, поляк совершил лобовое столкновение с другим автомобилем вблизи города Вышогруд недалеко от Варшавы. Как оказалось, Булка хотел догнать другой автомобиль, однако не успел выполнить маневр.

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Футболист не пострадал, а вот роскошный Lamborghini Huracan Evo Spyder, который Булка арендовал в одной из компаний во Вроцлаве, не подлежит ремонту. Травмы получил 56-летний водитель Hyundai, который стал другим участником аварии. Его с многочисленными переломами госпитализировали, сообщает Sport.pl.

Если вину голкипера докажут, ему грозит 3 года тюрьмы. Ведется следствие.

Заметим, Булка перешел в ПСЖ из Челси в 2019 году. В сезоне 2019/20 поляк, который ранее выступал за молодежную команду Челси, провел лишь 1 матч.

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Теги
футбольные курьёзы ПСЖ ПСЖ Франция Марцин Булка Марцин Булка
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