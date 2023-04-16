У 16-му турі жіночого чемпіонату України представниці Колоса у доданий час вирвали драматичну перемогу над Кривбасом.

Чемпіонат України серед жінок, 16-й тур

Кривбас – Колос – 0:1

Гол: Сербук, 90+8

Нереалізований пенальті: Басанська, 90+5 (Кривбас)

Віце-президент Кривбаса став на захист Вернидуба після чергового вилучення: "Він має на це повне право"

У черговому турі жіночої першості Кривбас у матчі з Колосом втратив шанс обійти Ворсклу на вершині турнірної таблиці. Основний час завершився з нулями на табло і все йшло до нічиєї. Однак на 5-й доданій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Колоса. Кіпер Марина Дуднік продемонструвала дива реакції у рамці, відбивши удар з позначки і після добивання.

А в наступній атаці Колос вирвав перемогу. Дарина Січкаренко з лівого флангу у ближню дев'ятку. Келюшик відбила, але зреагувати на добивання від Ліліани Сербук вже не встигла.

Як наслідок, Кривбас з 42-ма пунктами йде у турнірній таблиці другим (у Ворскли на 3 очка більше), Колос з 30-ма балами четвертий.

Кривбас сенсаційно поступився Минаю: Вернидуб потерпає від слабкої атаки, єврокубки віддаляються