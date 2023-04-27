Барса втримала позитивний рахунок з Челсі (1:1) у півфіналі Ліги чемпіонів. Каталонки пройшли далі за сумою двох матчів.

Жіноча Ліга чемпіонів. Півфінал, матч-відповідь

Барселона – Челсі – 1:1 (за сумою двох матчів – 2:1)

Голи: Грем Хансен, 64 – Рейтен, 67

Барселона виграла перший матч і зробила серйозну заявку на фінал. Вдома каталонки мали довести справу до логічного завершення. І зробили це. Хоч і з зайвими нервами, яких можна було уникнути.

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У першому таймі Барса тотально домінувала. Грем Хансен постійно загострювала справа на дриблінгу, а Кальдентей з допомогою Рольфьо розривала протилежний фланг. Гол назрівав, але нігерійка Ошоала не реалізувала свої моменти.

По перерві була рівніша гра. Челсі надійніше оборонявся та почав відповідати. Барселона відкрила рахунок, пройшовши високий пресинг суперниць. Каталонки вирвалися 3 в 2, Бонматі покотила направо, а Грем Хансен переграла воротарку.

Челсі зумів відразу відігратися. Керр опинилася сам на сам з голкіпером і програла свою дуель, але Рейтен першою встигла на добивання. Сьогодні забивали тільки норвежки.

Кінцівку зустрічі Челсі провів в атаках. Втім, зрівняти рахунок за сумою двох матчів лондонкам не вдалося. Барселона вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти переможця пари Арсенал – Вольфсбург. Фінал відбудеться 3 червня в Ейндховені.

Барселона у вирішальній грі, скоріш за все, зможе розраховувати на Алексію Путельяс. Володарка двох останніх "Золотих м'ячів" пропустила 9 місяців через важку травму, а сьогодні вперше потрапила в заявку.