Бутко спростував пухлину і травму, які начебто завадили його трансферу в Ерзурум
Захисник Шахтаря Богдан Бутко висловився щодо зірваного трансферу в чемпіонат Туреччини.
"Вчора в приватній клініці Стамбула у мене діагностували пухлину і травму, а сьогодні я зіграв за другу команду (Шахтаря – прим. "Футбол 24").
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У мене все відмінно, і ніякої травми немає. Вболівальники Ерзурума, задумайтеся, хто вам бреше і навіщо", – написав у своєму Instagram Бутко.
Нагадаємо, першу частину сезону Бутко провів у польському Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа.
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