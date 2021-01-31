"Вчора в приватній клініці Стамбула у мене діагностували пухлину і травму, а сьогодні я зіграв за другу команду (Шахтаря – прим. "Футбол 24").

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У мене все відмінно, і ніякої травми немає. Вболівальники Ерзурума, задумайтеся, хто вам бреше і навіщо", – написав у своєму Instagram Бутко.

Нагадаємо, першу частину сезону Бутко провів у польському Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа.

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