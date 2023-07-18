Воротар Герти Маріуш Ґерсбек потрапив у гучний скандал через свою нестриманість.

Німецький клуб розпочав підготовку до сезону 2023/24, в якому спробує повернутися в Бундеслігу. Робочу атмосферу в Герті порушив голкіпер Маріуш Ґерсбек, який влаштував бійку.

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Як повідомляє Sport Bild, інцидент стався у неділю між 2 та 4 годинами ночі на дорозі в Целль-ам-Зе. Перед цим воротаря бачили з фанатами.

Постраждалим виявився 22-річний австрієць – у нього зламаний ніс та вибитий зуб. Потерпілому довелося звернутися до лікарні за медичною допомогою. Ґерсбека доставили в поліцейську дільницю і допитали. Повідомляється, що 28-річного голкіпера було відправлено до Берліна до закінчення зборів.

Ґерсбек – вихованець Герти. З 2019 року воротар виступав за Карлсруе і повернувся до берлінського клубу цього літа. Голкіпер у складі збірної Німеччини U19 здобував титул чемпіона Європи у 2014 році.

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