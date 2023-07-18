Немецкий клуб приступил к подготовке к сезону 2023/24, в котором попытается вернуться в Бундеслигу. Рабочую атмосферу в Герте нарушил голкипер Мариуш Герсбек, устроивший драку.

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Как сообщает Sport Bild, инцидент произошел в воскресенье между 2 и 4 часами ночи на дороге в Целль-ам-Зе. Пострадавшим оказался 22-летний австриец – у него сломан нос и выбит зуб. Мужчине пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Герсбека доставили в полицейский участок и допросили. Сообщается, что 28-летний голкипер был отправлен в Берлин до окончания сборов.

Герсбек – воспитанник Герты. С 2019 года вратарь выступал за Карлсруэ и вернулся в берлинский клуб этим летом. Голкипер в составе сборной Германии U19 завоевал титул чемпиона Европы в 2014 году.

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