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Голкіпер Фейєнорда пропустив курйозний гол в матчі проти Аякса – подвійний фейл

28 жовтня 23:45 943 Читать на русском
Голкіпер Фейєнорда пропустив курйозний гол в матчі проти Аякса – подвійний фейл
Курйозний гол в матчі Аякс – Фейєнорд / фото: ФК Фейєнорд

В матчі 10 туру чемпіонату Нідерландів Аякс – Фейєнорд голкіпер гостей Джастін Бейлов став автором курйозного автогола.

В центральному матчі 10 туру Ередивізії Аякс – Фейєнорд голкіпер гостей Джастін Бейлов зіграв не найкращим чином, пропустивши у свої ворота одразу тричі.

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Особливо курйозним вийшло перше взяття воріт. Після не надто сильного удару Бейлов не втримав м'яч у руках, пропустивши його поміж ніг. М'яч котився у ворота, проте голкіпер, здавалося, наздогнав його та зафіксував у руках. Втім, найгірше було попереду – Бейлов примудрився знову випустити снаряд, який в підсумку опинився у воротах.

Взяття воріт записали як автогол голкіпера. Матч завершився перемогою Аякса з рахунком 3:0.

Теги
Відеоновини Аякс Аякс Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди футбольні курйози Джастін Бейлов Джастін Бейлов
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