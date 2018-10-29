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Голкипер Фейеноорда пропустил курьезный гол в матче против Аякса – двойной фейл

28 октября 23:49 10 Читати українською
Голкипер Фейеноорда пропустил курьезный гол в матче против Аякса – двойной фейл
Курйозний гол в матчі Аякс – Фейєнорд / фото: ФК Фейєнорд

В матче 10 тура чемпионата Нидерландов Аякс – Фейеноорд голкипер гостей Джастин Бейлов стал автором курьезного автогола.

В центральном матче 10 тура Эредивизии Аякс – Фейеноорд голкипер гостей Джастин Бейлов сыграл не лучшим образом, пропустив в свои ворота сразу трижды.

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Особенно курьезным вышло первое взятие ворот. После не слишком сильного удара Бейлов не удержал мяч в руках, пропустив его между ног. Мяч катился в ворота, однако голкипер, казалось, догнал его и зафиксировал в руках. Впрочем, худшее было впереди – Бейлов умудрился снова выпустить снаряд, который в итоге оказался в воротах.

Взятие ворот записали как автогол голкипера. Матч завершился победой Аякса со счетом 3:0.

Теги
Фейеноорд Фейеноорд Нидерланды футбольные курьёзы Видеоновости Джастин Бейлов Джастин Бейлов Аякс Аякс
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