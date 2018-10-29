Ворскла – Олімпік: захисник гостей Снурніцин забив курйозний автогол

Молодий захисник Олімпіка Ігор Снурніцин забив м’яч у власні ворота у матчі 13 туру УПЛ проти Ворскли.

Ворскла приймала Олімпік у матчі 13 туру чемпіонату України. Матч закінчився перемогою господарів з рахунком 2:1. Полтавцям здобути звитягу допоміг захисник Олімпіка Ігор Снурніцин.

Ворскла у меншості здобула вольову перемогу над Олімпіком

18-річний оборонець після прострілу від гравця Ворскли вколотив ігрову кулю у верхній кут власних воріт. При цьому, у безпосередній близькості з гравцем нікого не було.

Ворскла – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, Ворскла набрала 21 очко, залишившись на четвертому місці у турнірній таблиці. Олімпік опустився на дев'яте, маючи у активі лише п'ятнадцять очок.